Fogo colocado em quintal atinge residência vizinha e deixa cachorrinho todo queimado em Anápolis

A tentativa de eliminar o mato alto do quintal de casa quase custou a vida de um cachorrinho neste domingo (24), em Anápolis.

As chamas atingiram a residência vizinha e deixaram o animal todo queimado. Caso ocorrido durante a tarde no Setor Jandaia, região Norte da cidade.

O tutor do pet percebeu a situação quando chegou do trabalho para almoçar em casa. A casinha do cachorrinho e algumas coisas que estavam no quintal também foram incendiadas.

Segundo o morador, vizinhos ajudaram a controlar o fogo e uma viatura da Polícia Militar (PM) também esteve no local.

O homem que colocou o fogo no mato foi levado à Central de Flagrantes e disse que não tinha intenção de machucar ninguém.

Foi liberado após ser ouvido, uma vez que não existe tipificação do crime de maus tratos culposo – de acordo com a Polícia Civil (PC).

Já o cachorrinho, conforme o tutor, encontra-se com diversos ferimentos provocados pelas chamas.