Homem cobra dívida de R$ 50 em Anápolis e recebe facada como pagamento

Por causa de uma dívida de R$ 50, um homem tentou matar à facadas o proprietário de um bar, localizado na Vila Norte, emAnápolis, na noite deste sábado (23).

O Portal 6 apurou que o dono do estabelecimento, de 55 anos, teria cobrado anteriormente o suspeito, de 38 anos, a respeito de uma dívida em aberto, tendo este não ficado satisfeito com a situação.

Assim, por volta das 18h, o agressor apareceu no bar, em posse de um facão e desferindo diversos golpes contra a vítima, mirando no pescoço e dizendo que iria matá-lo.

Em uma tentativa desesperada de se defender, o dono do bar tentou aparar os golpes utilizando as próprias mãos, o que o deixou com cortes profundos.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local e, após patrulhamento, conseguiu localizar o suspeito, que foi conduzido à Central de Flagrantes, sendo autuado por lesão corporal e ameaça pela Polícia Civil (PC).

Já a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) a fim de tratar dos ferimentos.