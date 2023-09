Depois de cinco anos do fim da parceria musical, Victor e Leo anunciaram neste sábado (23) o retorno da dupla aos palcos para uma turnê que passará por 30 cidades brasileiras, em 2024.

Dos 30 shows anunciados, 8 já têm os locais e datas definidos. São eles: São Paulo (23/3), Recife (13/4), Uberlândia (4/5), Florianópolis (29/5), Brasília (15/6), Rio de Janeiro (29/6), Belo Horizonte (6/7) e Manaus (17/8). Os ingressos começam a ser vendidos neste domingo (24), a partir das 20h, no site Victor e Leo.

Em carta aberta aos fãs, os irmãos disseram que o tempo afastado serviu para a “reconstrução da base familiar”, mas destacaram as saudades dos palcos e dos fãs.

“Nós sentimos o amor e a saudade de vocês a cada momento e estamos ansiosos para retribuir todo o carinho e apoio que recebemos ao longo dos anos. Essa pausa foi necessária para voltarmos para as nossas raízes e abraçarmos com tempo quem a gente ama. Estamos pontos para retomar com força total.”

Com repertório de um “sertanejo raiz e autêntico”, a dupla antecipou a volta aos palcos na madrugada de hoje com uma apresentação surpresa no Villa Country, na capital paulista, local onde costumavam se apresentar antes da fama nacional.

Os artistas foram recebidos com muitos aplausos e comoção. Durante 45 minutos, eles cantaram hits como “Borboletas”, “Deus e Eu no Sertão”, “Fada”, “Amigo Apaixonado”, “Vida Boa”, entre outros sucessos.

🎶 Victor e Leo superam brigas e polêmicas e anunciam volta da dupla com nova turnê. Em carta aberta aos fãs, irmãos disseram que tempo afastado serviu para "reconstrução da base familiar". pic.twitter.com/dOFRUiBQYp — Portal 6 (@portal6noticias) September 24, 2023

FIM DA DUPLA

Victor e Leo anunciaram o fim da parceria musical em 2018, após denúncias de violência doméstica envolvendo Victor. No ano anterior, a ex-mulher do cantor Poliana Bagatini o acusou de tê-la agredido enquanto estava grávida.

Victor Chaves foi condenado por vias de fato em 2019. O TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) determinou o cumprimento de 18 dias de prisão em regime aberto. O cantor recorreu da decisão, e o caso foi enviado ao Ministério Público do Estado.

Nos bastidores, o clima entre os irmãos também estava marcado por brigas e desentendimentos em relação ao futuro da dupla, até optarem por seguir carreira solo após décadas de parceria.