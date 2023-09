Casamento pode chegar ao fim e este é o motivo (totalmente diferente)

Na última semana, uma mulher, que não quis se identificar, usou o Reddit para fazer um desabafo sobre o seu casamento.

Na plataforma online, que funciona como um fórum de publicações e discussões sobre assuntos variados, ela levantou alguns pontos negativos em relação à convivência com seu marido.

“Sempre que compro algo diferente com um propósito específico, como algo para fazer no jantar, meu marido consegue encontrar o item e comê-lo antes que eu tenha a chance de usar”, começou a mulher.

Na publicação ela contou que possui uma lista de compras padronizada e que, vez ou outra, adquire um item fora do convencional, seja para preparar uma receita ou ter algo a mais em casa.

A questão é que, segundo a internauta, todas as vezes que o marido se depara com essa comida, ele come sem pedir permissão ou saber se ela usaria ou não o item para algum preparo específico.

“Ontem eu comprei duas baguetes para fazer uma pizza diferente para ele e para nossos filhos e mal tinha dado 23 horas quando olhei para o balcão e vi pedaços do pão espalhados por todo lado enquanto meu marido mastigava outra parte”, detalhou ao exemplificar a situação no fórum online.

Em sua defesa, ela relatou que em casa há um armário especial apenas para petiscos que podem ser consumidos a qualquer hora, mas que ainda sim, o marido insiste em comer o que não pode.

Não precisou de muito tempo e logo a publicação viralizou. Com isso, muitos usuários demonstraram solidariedade, oferecendo dicas para lidar com a situação, incluindo a própria irmã dela.

Atualizando a situação, a mulher contou que levou as recomendações para o marido, que, por sua vez, demonstrou arrependimento e pediu desculpa.

“Ele aceitou que estava errado e pediu desculpas, então vamos trabalhar para tentar melhorar a nossa comunicação como um casal. Ele também começou a fazer algumas refeições e afirmou que pegou o pão apenas porque estava com fome”, finalizou a mulher.