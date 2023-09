Funcionários de frigorífico desmaiam e são socorridos após vazamento de amônia

Um acidente envolvendo o vazamento de gases tóxicos aterrorizou os funcionários de um frigorífico no município de Iporá, região Central de Goiás, na manhã desta segunda-feira (25).

O Portal 6 apurou que uma tubulação pertencente ao sistema de refrigeração das instalações veio a se romper, liberando gás amônia – produto químico perigoso e corrosivo – no ambiente.

No momento da ruptura, o composto acabou sendo despejado diretamente sobre um funcionário, causando queimaduras e contaminação severa. Outro trabalhador ainda desmaiou devido à substância.

O restante da equipe conseguiu deixar o local, apesar de terem inalado um pouco do produto.

Um funcionário da própria empresa, utilizando um equipamento de proteção especial, conseguiu adentrar no local e retirar os dois companheiros, que haviam se ferido mais gravemente, de dentro das instalações. Porém, passou mal logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, quando todas as vítimas já estavam fora da área do vazamento e conteve a ruptura no sistema de refrigeração.

Eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde receberam tratamento adequado.