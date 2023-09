Menina que morreu em acidente na BR-414 era talentosa e uma aluna exemplar

Após o trágico acidente na BR-414 que tirou a vida de pelo menos quatro pessoas, nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Niquelândia, no Norte Goiano, soltou uma nota de pesar, lamentando a morte de Maria Flor Martins de Oliveira, de apenas 06 anos.

Ela era estudante na Escola Municipal São José, localizada no bairro Nossa Senhora do Carmo, e tinha feito aniversário há pouco mais de um mês, no dia 07 de agosto.

“Maria Flor era uma criança talentosa e querida por todos, e sua ausência será sentida profundamente em nossa comunidade”, aponta a postagem.

A nota também afirma: “Nossos corações estão dilacerados por essa perda inimaginável”.

Por fim, a Prefeitura prestou condolências para a família e desejou que ela consiga encontrar conforto neste momento difícil.

Em tempo

Maria Flor foi identificada como uma das quatro vítimas do trágico incidente onde um motorista de caminhão perdeu o controle e acabou se chocando contra outros automóveis, que se encontraram na BR-414.

No total, 15 veículos de passeio e 03 pesados se envolveram no acidente. O motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.

Conforme a Ecovias do Araguaia, concessionária que administra o trecho, a pista foi totalmente liberada por volta das 19h30 da mesma data, após ações conjuntas com o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).