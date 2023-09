Acidente na BR-414 em Anápolis: saiba quem são e veja fotos das primeiras 4 vítimas fatais

Foram identificadas as primeiras vítimas fatais do grave acidente ocorrido nesta segunda-feira (25) BR-414, na altura da Ponte do Capivari, em Anápolis.

Até o momento, foram registrados quatro óbitos em decorrência do impacto entre o caminhão desgovernado e outros 17 veículos – sendo 15 de passeio e dois pesados.

Conforme apuração feita pelo Portal 6, a primeira fatalidade foi a de Hermes Avelino Fraga Farias, de 65 anos.

Ele tinha sido encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas acabou não resistindo.

Além dele, o casal Lucivânia Marcelino de Carvalho Miranda, de 48 anos e Valdeni Tibúrcio de Miranda, 53 anos, acabaram morrendo na hora do acidente.

Por fim, Maria Flor Martins de Oliveira, garotinha de apenas 06 anos, também foi uma das vítimas fatais.

Em tempo

O acidente ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (25), após um caminhão, que vinha descendo a rodovia sentido Anápolis – Planalmira, não conseguir parar a tempo por problemas no sistema de frenagem.

Ele acabou colidindo contra diversos carros que aguardavam a liberação da pista – que estava operando em esquema “Pare e Siga”. O motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.

Conforme nota da Ecovias do Araguaia, concessionária que administra o trecho da BR-414 onde ocorreu o incidente, foram removidas quatro vítimas do local, sendo três para o HEANA e uma para o Hospital de Corumbá de Goiás.

A pista foi totalmente liberada por volta das 19h30 da mesma data, após ações conjuntas com o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).