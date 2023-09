Novo boletim revela estado de saúde das vítimas do acidente envolvendo 18 veículos na BR-414

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) divulgou, na manhã desta terça-feira (26), o estado de saúde dos nove pacientes vítimas do grave acidente de trânsito que envolveu 18 veículos e resultou em quatro mortes na BR-414, na altura da Ponte do Capivari, em Anápolis.

Ao Portal 6, a unidade de saúde informou que uma mulher, de 48 anos, teve um Traumatismo Cranioencefálico – disfunção cerebral ocasionada por um golpe violento na cabeça – e não teve lesão no sistema nervoso. Paciente recebeu alta com orientações e medicações.

Já um homem, de 44 anos, está com refratura no colo do fêmur esquerdo e segue internado. Ele será transferido para realização de cirurgia de alta complexidade. Caso haja a necessidade de uma prótese, ele será inserido para regulação e transferido para uma unidade com recursos adequados.

Uma idosa, de 74 anos, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma contusão pulmonar – hematoma no pulmão que causa sangramento e inchaço – e pneumotórax, que é quando o ar entra nos pulmões.

Ela passou por um processo de toracotomia de urgência – procedimento de drenagem e acesso à abertura da cavidade torácica – e está fazendo o uso de oxigênio suplementar. O estado de saúde dela é estável.

Já uma jovem, de 23 anos, teve uma fratura no lado esquerdo no úmero – maior osso do membro superior -, está internada e realizará um procedimento cirúrgico.

Outra mulher, de 44 anos, teve uma fratura acetabular – que é uma quebra na porção do soquete da articulação do quadril. Ela recebeu alta hospitalar com orientações.

Três pacientes – sendo eles um jovem, de 27 anos, uma idosa, de 60 anos, e uma mulher, de 38 anos – também já foram liberados pela equipe médica na noite do acidente. Um homem, de 37 anos, não resistiu e teve o óbito confirmado.

Em tempo

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (25), após um caminhão, que trafegava pela via, não conseguir parar a tempo e perder o freio.

Assim, o veículo acabou colidindo em diversos carros que estavam aguardando a liberação da pista, que funcionava em esquema de “Pare e Siga”. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo.

A pista foi liberada por volta das 19h.