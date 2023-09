Talvez você não saiba, mas o saco de lixo comum de casa pode ser um prato cheio para contaminação e não estamos nos referindo só aos moradores.

O que acontece é que a vigilância sanitária impõe certas proibições do que pode ser descartado para não ferir a saúde dos catadores de lixo e do meio ambiente.

6 coisas que não devem ser colocadas dentro do saco de lixo e muitos ainda erram:

1. Fezes do pet

Começando nossa lista, se você achava que as fezes do seu pet deveriam ser descartadas no lixo da sua casa, você estava bem enganado!

O descarte correto desses excrementos é o vaso sanitário, para não contaminar outros itens, transmitir doenças e assim por diante.

2. Vidro

Os cacos de vidro também precisam de cuidado na hora do descarte, porque são altamente cortantes.

Sendo assim, para evitar acidentes, esse material deve ser eliminado de maneira consciente, por exemplo, embalados ou levados a um ponto de recolhimento.

3. Pilhas e baterias

Aqui estão duas coisas que, definitivamente, devem ficar longe do seu lixo!

As pilhas e baterias são feitas de metais pesados como mercúrio, cádmio e níquel.

Estas substâncias são muito tóxicas e podem contaminar o meio ambiente e os profissionais que as manuseiam. Descarte-as com consciência!

4. Eletrônicos

Seguindo a mesma lógica das pilhas e baterias, os eletrônicos em geral também são um enorme risco!

Por possuírem diversos componentes tóxicos em suas estruturas, eles não devem ser descartados de maneira incorreta porque podem contaminar o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública.

5. Cerâmica

As cerâmicas e azulejos não devem ser depositados no lixo comum.

Assim como o vidro, esses itens são altamente cortantes e podem causar graves acidentes. O correto é depositá-los em ecopontos de recolhimento.

6. Remédios

Por fim, pode não parecer, mas os remédios também não podem ser descartados em qualquer lugar.

Acontece que eles podem chegar a um aterro sanitário e provocar contaminação do chorume produzido pelos demais resíduos.

