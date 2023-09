Dirigir é uma responsabilidade que requer atenção, prudência e respeito às leis de trânsito. No entanto, muitos motoristas, impulsionados pela imprudência ou pela confiança excessiva, cometem erros que podem custar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de quem dirige sem nenhum medo.

Infrações são consideradas graves e, por isso, podem acarretar na perda do documento. Quer saber quais são? Leia até o final e saiba quais são esses erros.

6 erros que podem custar a CNH de quem dirige sem nenhum medo

1. Dirigir sob a influência de álcool ou drogas

Dirigir sob o efeito de substâncias psicoativas é não apenas perigoso, mas também ilegal. A lei é rigorosa nesse aspecto, e a CNH pode ser suspensa imediatamente se um motorista for pego dirigindo sob a influência de álcool ou drogas.

2. Fugir de blitz

Tentar evitar uma blitz policial é uma atitude ilegal que pode resultar na apreensão do veículo, multas e na suspensão da carteira. É fundamental colaborar com as autoridades de trânsito, cumprindo as exigências legais.

3. Não respeitar as faixas de pedestres

Deixar de ceder a passagem a pedestres nas faixas é um erro grave. Essa falta de respeito às normas de trânsito pode resultar em multas e na perda de pontos na carteira de motoristas.

4. Acumular infrações e pontos

Um dos erros que podem custar a CNH de quem dirige sem medo é esse. Muitos motoristas não percebem que as infrações de trânsito resultam na perda de pontos. Quando esses pontos atingem um limite especificado, a CNH pode ser suspensa por um período determinado.

5. Ignorar semáforos e sinais de parada

Avançar semáforos vermelhos ou ignorar placas de parada obrigatória são infrações graves. Além do risco de acidentes, essas ações podem resultar na perda de pontos na CNH e, se acumuladas, na suspensão do direito de dirigir.

6. Excesso de velocidade

Por fim, muitos motoristas têm o hábito de exceder os limites de velocidade permitidos nas vias. Essa prática não apenas coloca em risco a segurança de todos os usuários da estrada, mas também pode levar à perda da carteira, dependendo da gravidade da infração.

