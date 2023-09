Após conquistar guarda da filha, jovem tem a casa destruída e criança tomada pela ex

Após conseguir conquistar a guarda da filha na Justiça, um jovem, de 25 anos, teve a casa invadida e a criança levada pela ex-esposa em Anápolis.

O caso aconteceu nesta terça-feira (26). No momento do ocorrido, a mulher estava acompanhada de outras quatro pessoas que, juntas, derrubaram o portão e vandalizaram a casa e o carro dele.

O Portal 6 apurou que mais cedo, no mesmo dia, ele tinha ido à casa da ex-mulher buscar a filha acompanhada do Conselho Tutelar e da Polícia Militar (PM), pois tinha conquistado a guarda provisória da criança.

Revoltada, a ex teria pensado na ação para tomar a criança, à força, de volta. Após arrombar o portão, o grupo entrou na residência do jovem e começou a quebrar móveis e revirar as coisas.

O local se tornou um cenário de destruição, com roupas jogadas por todos os cantos, armários lançados ao chão, máquina de lavar, um televisor, aparelho de som e diversos outros itens quebrados.

Apesar de não possuir câmeras de segurança na residência, o jovem registrou todos os danos acarretados pela ação.

Ele, então, formalizou uma denúncia do crime de dano sofrido. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

O Conselho Tutelar ainda deverá intervir novamente, atuando na definição e garantia da guarda da criança.