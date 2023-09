Concurso público com mais de 350 vagas em Goiás tem inscrições prorrogadas

A Prefeitura de Novo Gama, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para o concurso público do município.

Dessa forma, os interessados terão até a próxima terça-feira (03) para realizar o registro no certame, através do site oficial do Itame, banca organizadora. A taxa de inscrição vai variar de R$ 90 a R$ 150.

No total, são ofertadas 356 vagas para profissionais de nível técnico e superior. Veja a lista completa ao final da matéria.

Os contratados irão exercer uma jornada de trabalho de 20 a 40h semanais, com remunerações que vão de R$ 1.500 a 4.087,37, conforme o cargo.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, prevista para o dia 19 de novembro. No entanto, para algumas funções, serão exigidas prova de títulos, prova de aptidão física e/ou avaliação psicológica.

Confira a seguir a relação de todas as oportunidades ofertadas, com o número de vagas disponíveis:

Ensino Técnico

Técnico em Enfermagem (20)

Ensino Superior

Assistente Social (07)

Enfermeiro (15)

Engenheiro Ambiental (01)

Farmacêutico (01)

Fiscal de Meio Ambiente – Nível I (02)

Fiscal de Obras e Posturas – Nível I (03)

Fiscal de Transporte Público – Nível I (02)

Fiscal Tributário – Nível I (04)

Fiscal de Vigilância Sanitária – Nível I (03)

Fisioterapeuta (01)

Guarda Civil Municipal (30)

Médico Clínico Geral (02)

Médico Obstetra (02)

Médico Pediatra (02)

Médico Veterinário (01)

Médico Neurologista (02)

Nutricionista (01)

Odontólogo (02)

Pedagogo – Assistência Social (03)

Professor de Educação Básica – Pedagogo (190)

Professor de Ciências Física e Biológicas (07)

Professor de Geografia (08)

Professor de História (07)

Professor de Língua Inglesa (08)

Professor de Língua Portuguesa (13)

Professor de Matemática (13)

Profissional de Educação Física Na Saúde (01)

Psicólogo (05)

Para mais informações a respeito do concurso, acesse o edital.