Começaram a circular em grupos de WhatsApp, nesta quarta-feira (27), imagens de uma briga acalorada entre a atual síndica e o ex-síndico de um condomínio de prédios no Jardim Alexandrina, em Anápolis.

Ao Portal 6, um morador, que pediu para não ser identificado, explicou que a confusão teve início no final da noite de terça-feira (26), por volta das 22h.

Isso porque haveria uma mulher transportando uma geladeira fora do horário permitido. Assim, a síndica, que tinha assumido há apenas dois meses, foi até lá para conversar e instruir a vizinha.

No entanto, enquanto as duas dialogavam, o antigo administrador, que não mora mais no condomínio e estaria visitando a mãe no local, teria aparecido e começado uma confusão.

O homem teria começado a questionar o trabalho da nova síndica, afirmando que estava “tudo uma bagunça”, além de proferir acusações e chamar a mulher de “vadia”.

Ele só foi contido após o marido dele intervir e acalmá-lo. A Polícia Militar foi acionada no local e ouviu os envolvidos e testemunhas que ali estavam.

O ex-síndico teria afirmado, no relato dele, que também teria sido ofendido pela mulher, chamando ele de “viado safado”.

SITUAÇÃO COMPLICADA 😨 Confusão entre síndica e ex-síndico que perdeu eleição vira caso de polícia em Anápolis; veja o vídeo pic.twitter.com/yQRNlE8f5z — Portal 6 (@portal6noticias) September 27, 2023

Perseguição

A confusão que veio a público nesta quarta-feira (27), no entanto, seria apenas a ‘ponta do iceberg’.

Isso porque, conforme prints de grupos de WhatsApp do condomínio, o antigo administrador estaria perseguindo e ameaçando a síndica.

Nas imagens recebidas pelo Portal 6, o ex-síndico mandou uma série de mensagens intimidando a mulher e os moradores.

“O que puder fazer para te queimar e colocar todos os moradores contra você, eu irei fazer. Pode ter certeza disso. Você vai sofrer aqui dentro igual eu sofri. Sentir na pele o que eu senti. Vocês não tinham dó de mim e eu não terei dó de vocês”.

Os próprios residentes questionam o fato do homem apontar diariamente “tudo o que vê de irregular” na atual gestão.

Um deles desabafa: “que coisa chata, credo. Já está insuportável isso, pqp. Eu sou o tipo de pessoa que prefere ajudar do que ficar apontando os erros”.