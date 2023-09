Se você tem o costume de lavar a louça de casa ou até mesmo no trabalho, já deve ter parado para pensar se não existem algumas artimanhas para facilitar esse processo, certo?

E a resposta é sim! Quando há uma grande quantidade de vasilhas, panelas e copos a serem lavados, existe um passo a passo muito útil a ser seguido, melhorando a atividade e desenrolando o serviço melhor.

Se está curioso para saber como é este método, confira logo abaixo. Veja só!

Existe uma ordem correta para lavar a louça; siga estes 6 passos:

1. Primeiro passo

É imprescindível separar todas as peças espalhadas pela casa antes de iniciar o processo de limpeza. Para isso, recolha todos os copos, talheres, pratos e recipientes da mesa, geladeira, cozinha, quartos e afins.

Depois de selecionar todos os sujos na pia, é que você estará pronto para o segundo passo.

2. Segundo passo

Agrupe tudo por classes. Primeiro, faça uma pilha de copos, depois a de talheres e assim sucessivamente. Depois que tudo estiver alinhado, ficará mais fácil começar a ensaboar todos os itens.

3. Terceiro passo

Após organizar e separar, é hora de eliminar o excesso de sujeira dos utensílios. Para fazer isso, posicione a lixeira próxima a você e comece a limpar os pratos utilizando um guardanapo.

Nesta etapa, é fundamental garantir que os resíduos de comida não se acumulem na pia. Afinal, isso pode levar a obstruções no encanamento e contribuir para o odor desagradável e o crescimento de bactérias.

4. Quarto passo

Se você estiver com tempo, deixe as panelas de molho na água com detergente. Isso permitirá que toda a gordura e resto de resíduos resistentes saiam com facilidade.

Uma boa dica também é colocar água em todos os copos e deixar os talheres dentro deles também. Assim, de uma única vez será possível pré-lavar as duas categorias.

5. Quinto passo

Comece sempre pelo mais simples. Logicamente, estamos falando dos copos, talheres, seguidos dos pratos e tampas. Assim, você poderá desocupar uma boa parte da pia para, enfim, lidar com as panelas maiores.

Esse truque pode facilitar, e muito, na hora de concluir a tarefa com agilidade. Isso porque, enquanto você se ocupa com os itens mais práticos, é o tempo necessário para amolecer a sujeira impregnada nos alumínios.

6. Sexto passo

Depois disso, basta concluir as últimas peças e limpar a pia de qualquer resíduo de comida, para evitar odores ruins.

Caso ainda tenha tempo de sobra, é bom secar os copos e panelas para guardá-los no armário e deixar a bancada limpinha e brilhando.

