Frente fria chega e previsão é tempestade com rajadas de vento e até granizo em Goiás

Todo o estado de Goiás corre risco de ser atingido com pancadas de chuvas, rajadas de vento, raios e até granizo nesta quinta-feira (28). De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, a previsão é de que o cenário se estenda por todo o final de semana.

“Do jeito que estamos hoje, as chuvas podem vir de maneira muito localizada”, explicou ao Portal 6. O meteorologista destacou Rio Verde, que apresentou precipitações intensas no final da manhã desta quarta-feira (27) que chegaram a 55 mm. No entanto, houve áreas da cidade que tiveram apenas 5 mm.

Embora seja possível afetar todas as regiões, a irregularidade poderá se mostrar mais presente em Goiânia e na Região Metropolitana na quinta, além do Sudoeste e Sul do estado, onde há cidades como Caldas Novas, Itumbiara e Jataí.

Nestes lugares, a expectativa é de 05 a 10 mm, sendo que o especialista não descarta a possibilidade de repetir o cenário de Rio Verde. Dessa forma, a sexta-feira (29) está prevista para ser de tempestades ainda mais intensas. “Temos expectativa de um avanço de frente fria que vai provocar pancadas de chuvas em todo o estado até o início da próxima semana”, explicou André.

Caracterizadas pela intensidade e rapidez, as precipitações devem vir acompanhadas do calorão que vem atingindo Goiás. Assim, a previsão do meteorologista é de que as temperaturas sejam cerca de 35º C pela manhã e, então, com as chuvas a partir de 12h até o período da noite, caem para uma média de 25º C .

André destacou que, embora as tempestades diminuem o calor, os termômetros voltarão a subir com as últimas gotas, atingindo aproximadamente 30º C.