Homem se apresenta e revela porque assassinou mulher em posto da Avenida São Francisco

Se apresentou à Polícia Civil (PC), nesta segunda-feira (25), o homem que foi flagrado atirando e matando a agiota Rosineide Lucas dos Santos, de 41 anos, no posto de combustível da Avenida São Francisco, em Anápolis.

Ele, que estava foragido desde a última quinta-feira (21), revelou que o assassinato teria sido motivado por dívidas e ainda alegou que teria agido em autodefesa.

As informações foram confirmadas pelo delegado responsável Cleiton Lobo de Araújo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), em entrevista ao jornalista Jonathan Cavalcante, nesta quarta-feira (27).

A arma do crime teria sido apreendida e, apesar de ter assumido a autoria do crime, o atirador continuará – até o momento – em liberdade até que o inquérito seja concluído.

O suspeito ainda confirmou que o desentendimento ocorrido seria devido à uma dívida que ele tinha com Rosineide, a qual estaria sendo cobrada através de ameaças.

“O suspeito disse que adquiriu a arma após receber uma série de ameaças da vítima. Ele afirma que disparou após a agiota erguer o braço fazendo menção que iria pegar algo”, revelou o delegado.

Relembre

O assassinato à tiros, em plena luz do dia, no posto situado em uma das vias mais movimentadas de Anápolis, chocou a população. As cenas, registradas pelas câmeras de segurança do local, mostram o discussões entre a vítima e o autor, momentos antes da execução.

Ao tentar sair com o carro, o autor dos disparos é fechado pela caminhonete de Rosineide, que desce e vai em direção à ele. Ao se aproximar, o homem dispara quatro vezes contra ela, uma na cabeça, duas no pescoço e outra no ombro.

Em seguida, ele foge do local juntamente das companhias com as quais estava. A vítima veio a óbito ainda no posto de combustível.