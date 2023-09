Prefeitura de Goiânia convoca quase 500 profissionais da educação aprovados em concurso público; veja lista

A Prefeitura de Goiânia convocou, nesta quarta-feira (27), 465 profissionais aprovados no último concurso do município na área da educação. A listagem foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Do total, 340 são para o cargo de auxiliar de atividades educativas. Já outros 100 são para as funções de pedagogo, além de professores de língua portuguesa, matemática, arte, ciências, geografia, história, inglês e libras.

Inicialmente, o certame previa 1.376 vagas. No entanto, até o momento, cerca de 2.500 profissionais foram convocados.

De acordo com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), o aumento na oferta de oportunidades servirá para melhorar a qualidade na rede de educação municipal.

“Com esse reforço na equipe, vamos atender com qualidade as crianças da nossa cidade e dar tranquilidade aos pais e mães que deixam seus filhos sob nossa responsabilidade”, afirmou.

Ele ainda finalizou indicando que novos benefícios serão direcionados aos servidores administrativos da educação, que anunciaram greve a partir da próxima segunda-feira (02).

“Ainda temos assuntos para avançar, em especial às demandas dos servidores administrativos. Com muita responsabilidade, temos feito estudos de impacto orçamentário para apresentar uma resposta segura a esta categoria”, concluiu.

A lista completa dos profissionais convocados pode ser conferida aqui.