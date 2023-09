‘Surpresa especial’ em chá revelação coloca convidados para correr em Anápolis e arranca risadas

O que era para ser um momento emocionante entre amigos e familiares, acabou se tornando uma baita correria e o motivo de muita risada, no domingo (24), em Anápolis.

Isso porque, durante um chá revelação, após convidados acenderem a fumaça colorida para que todos descobrissem o sexo do bebê, todo o ambiente foi tomado pela cor rosa, fazendo com que todos precisassem sair às pressas do ambiente.

Toda a cena cômica foi registrada em vídeo. Ao Portal 6, a gestante Nathália Lima, que é proprietária do Estúdio NP Fotografia e responsável pelo evento, revelou que o episódio aconteceu já no final da comemoração.

“Na hora da revelação ocorreu tudo bem, fumaça ficou mais para fora e não entrou nas partes cobertas. Mas, no final, decidi usar outra fumaça que tínhamos para fazer um vídeo especial, só que colocamos ela muito perto de nós”, contou, já aos risos.

No registro, é possível ver o local sendo esvaziado após a grande nuvem rosa invadir a área onde estavam as mesas.

As pessoas saem entre gargalhadas e tosses, enquanto alguns tentam esperar parados, sem sucesso, a dissipação da fumaça.

“Ela entrou dentro de casa e ficou durante alguns minutos, não conseguíamos ficar dentro dela. Não só o nariz, mas o olho também ardia”, explicou também.

Apesar do inusitado acontecimento, o fato não interferiu nas celebrações. As comidas já haviam sido servidas e tudo fluiu normalmente após o ocorrido.