‘Farra das diárias’: a nova prática oculta de Dominguinhos e vereadores do baixo clero na Câmara de Anápolis

Liberadas recentemente pelo presidente Domingos Paula (PV), as diárias para vereadores já estão sendo usadas com gosto por integrantes do baixo clero da Câmara Municipal.

Levantamento feito pela Rápidas do Portal 6 no site do Poder Legislativo anapolino detectou que, além de Dominguinhos, Cleide Hilário (Republicanos), Luzimar Silva (PMN) e João da Luz (PSC) estão utilizando a regalia.

Para deslocamentos curtos, como à Grande Goiânia e Brasília, os vereadores citados requisitaram de R$ 550 a R$ 1.100.

As autorizações são estranhas e aparentemente feitas para não deixar rastros. Elas se valem de um decreto de janeiro de 2013, que não consta no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo — um subdomínio do site da Câmara usado para publicar atos que deveriam ser publicados no Diário Oficial do Município, mas quase nunca são.

Outro detalhe que chama atenção é que nas diárias autorizadas constam apenas “gestor do Poder Legislativo” como o ordenador da despesa. Ou seja, não aponta o nome de Dominguinhos, tampouco do Diretor Administrativo, Dawton Aquino.

Vale lembrar que, em maio deste ano, o Portal 6 descobriu e tornou público que a Câmara Municipal comprou carros de luxo para ficar à disposição dos vereadores.

Os veículos têm motoristas e sempre ficam com os tanques cheios.

Servidores dos gabinetes também estão recebendo diárias para deslocamentos semelhantes — e em volumes mais suspeitos ainda.

A Rápidas ainda está calculando os valores para em breve tornar público mais detalhes da ‘farra das diárias’.

O Portal 6 abriu espaço para Domingos Paula e a Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal falarem sobre esses gastos, mas não obteve nenhuma resposta até o momento desta publicação.

Roberto Naves presta contas dos gastos nesta quinta-feira (28)

Roberto Naves estará nesta quinta-feira (28) na Câmara de Anápolis para prestar contas referentes ao segundo quadrimestre de 2023.

Esta será a chance de parlamentares de oposição questionarem o prefeito sobre os problemas da cidade e a saúde financeira do município. E não deve ser apenas sobre as contas do último quadrimestre.

Sandro Mabel não quer disputar Prefeitura de Goiânia, mas pode mudar de ideia

Ventilado para disputar a Prefeitura de Goiânia em 2024, Sandro Mabel descartou a possibilidade nesta quarta-feira (27).

A desistência do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) deixa a disputa ainda mais embolada na oposição.

O nome de Mabel voltou a entrar em pauta após ele ser citado por Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, no vídeo que anunciou a filiação de Roberto Naves.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que o posicionamento de Mabel neste momento é volátil, haja visto que ele disse semanas atrás que poderia sim entrar no páreo.

Gayer empareda Ministério da Saúde por contrato milionário em Aparecida

O deputado federal Gustavo Gayer (PL) entrou com requerimento na Câmara dos Deputados para investigar o contrato milionário firmado entre o Ministério da Saúde e a Auramedi, empresa sediada em Aparecida de Goiânia.

Assinado em abril, o acordo de R$ 285,8 milhões é para o fornecimento de 293,5 mil frascos de imunoglobulina humana e foi assinado com dispensa de licitação.

A Auramedi possui apenas um funcionário registrado e o capital social de R$ 1,3 milhão. Ela assinou representando a companhia chinesa Nanjing Pharmacare.

CMTC diz que não recebeu pedido de ministério para ofertar transporte gratuito em Goiânia

A Companhia Municipal de Transporte Coletivo (CMTC) informou à Rápidas que não recebeu nenhum pedido para que seja oferecida gratuidade nos ônibus no próximo domingo (1°), por ocasião da eleição dos novos conselheiros tutelares da capital.

Na última terça-feira (26), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) emitiu uma recomendação às prefeituras do país para que o transporte público seja ofertado de maneira gratuita. A eleição ocorre das 08h às 17h.

Caiado receberá seis governadores em Caldas Novas em evento especial

Cidade das águas termais, Caldas Novas sediará o Fórum dos Governadores do Brasil Central, na sexta-feira (29).

Além de Ronaldo Caiado, anfitrião do evento, estarão presentes os governadores Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Carlos Brandão (Maranhão), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Mauro Mendes (Mato Grosso), Marcos Rocha (Rondônia) e Wanderlei Barbosa (Tocantins).

Ao final do encontro todos os governantes vão assinar a Carta de Goiás, com posicionamentos sobre assuntos como agro, indústria, educação, empreendedorismo, meio ambiente e saúde.

Nota 10

Para a iniciativa “Semana do Cinema”. A ação promocional venderá ingressos pelo preço fixo de R$ 12 em diversas cidades do estado.

Além das entradas, os combos de pipoca e refrigerante também serão comercializados com um valor promocional.

Nota Zero

Para a Equatorial, concessionária de energia de Goiás. São diversos os relatos de quedas de energia em Goiânia e no interior do estado.

A concessionária assumiu o controle da distribuição de energia no lugar da Enel, mas as práticas e o serviço prestado lembra a antecessora.