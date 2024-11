Prefeitura de Anápolis e Agir Saúde entram na mira do Tribunal de Contas

Representação já foi enviada para gabinete do conselheiro Sérgio Cardoso, responsável por Anápolis

Pedro Hara - 26 de novembro de 2024

Fachada do TCMGO. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) recebeu a representação assinada pelo procurador José Américo, do Ministério Público de Contas (MPC), para analisar a contratação da Organização Social (OS) Agir Saúde para administrar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mulher e o Hospital Municipal Georges Hajjar.

A representação já foi encaminhada para o gabinete do conselheiro Sérgio Cardoso, responsável pela 4ª Região, que abrange Anápolis. Apesar da ação do TCMGO, ainda não há um contrato celebrado entre a Administração Municipal e a OS.

Em nota enviada à Rápidas, a Prefeitura de Anápolis informou que entre as partes havia uma ‘carta de aceite’, que levava em consideração os orçamentos recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos (Sigtap) do Sistema Único de Saúde (SUS).

Rápidas apurou, no entanto, que diante da situação de constrangimento e estresse na Administração Municipal, o Diário Oficial desta terça-feira (26) deve trazer possivelmente detalhes do contrato emergencial que será celebrado entre o Executivo e a Agir.