Homem é preso após sair pelado na rua, agredir pedestres e tentar “roubar” bebê de carrinho

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada às pressas para resolver uma baita confusão que se instaurou no Jardim Guanabara III, em Goiânia, na noite desta quarta-feira (27).

Tudo começou após um homem, que tem 46 anos e estava totalmente nu no momento do ocorrido, se aproximar de outro no meio da rua e começar a agredi-lo, sem motivo aparente.

A vítima estava empurrando um carrinho com um bebê. Toda a cena foi flagrada por câmeras de segurança das residências próximas.

Em determinado momento, o suspeito chega a tentar pegar a criança do carrinho, o que só esquentou ainda mais a confusão. Logo, moradores da região tomaram conhecimento da situação e se juntaram para deter o homem.

A PM chegou até o local momentos depois e conteve o agressor, que precisou ser algemado, já que ofereceu resistência. A guarnição também apurou que ele já havia agredido outras pessoas na rua e até mesmo quebrado uma lixeira com as próprias mãos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão contra ele. Agora, o homem poderá responder pelos crimes de lesão corporal, dano ao patrimônio público e também ato obsceno, já que estava sem as roupas no meio da rua.