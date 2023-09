Se você acredita em energias e crenças esotéricas, já deve estar sabendo que os números podem afetar muito a sua vida, seja atraindo sorte ou, ao contrário, o azar e a inveja.

A numerologia é um estudo que atribui simbolismos aos algarismos e encontrar horas iguais periodicamente no relógio, pode ser um grande sinal, de acordo com as teorias.

Há muitas situações que podem indicar que você está rodeada de energia pesada, tóxica e de pessoas ruins e invejosas. Mas é preciso estar atenta aos detalhes e saber receber bem as mensagens do universo.

Seja em sonhos, em relógios ou números recorrentes em lugares aleatórios. De qualquer forma, o recado será dado a quem necessitar ouvir. Não ignore sua intuição e veja quais números do azar e da inveja são esses!

Numerologia: 6 números azarados que só atraem problemas e inveja para sua vida

13

Esse não é novidade para ninguém. Existe uma forte crença há muitos anos sobre o número 13 ser muito carregado de energias ruins. Tanto é que temos várias superstições com a sexta-feira 13, por exemplo.

E, caso você estiver vendo esse número com frequência, saiba que algo não vai bem perto de você.

04

Segundo a tradição chinesa e japonesa, o número 04 é considerado um algarismo de má sorte devido à sua semelhança na pronúncia com a palavra “morte”. Por essa razão, é aconselhável evitar o uso desse número para não reter a presença de energias ou pensamentos negativos.

26

O número 26 também é atrelado a ideia de energias ruins. Até mesmo porque a soma de 2 e 6 resulta em 8, que é visto com um péssimo número, por simbolizar o infinito (caso for virado de lado).

Se você estiver sonhando ou encontrando o 26 por muitos lugares, tenha cuidado com o que te aguarda e faça boas orações.

17

O 17 também não fica atrás nessa lista de números ruins. Isso porque ele é frequentemente associado à má sorte, já que o seu simbolismo pode ser ligado à morte.

Se analisarmos a escrita em algarismos romanos “XVII”, dá para perceber que ele pode ser rearranjado para formar a palavra “vixi”, que significa “eu vivi”.

6

O seis também já é bem conhecido pela má fama (666 o número da besta). Ele pode ser interpretado com um bloqueador de boas energias e com forte potencial de atrair invejosos com maus pensamentos.

11

Por fim, o número 11 também é muito mal falado, principalmente após a tragédia do dia 11 de setembro. Se você perceber horas iguais, como 11h11, saiba que o universo está tentando te deixar alguns alertas, principalmente em relação aos caminhos que tem tomado.

