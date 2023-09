Despertar a saudade em uma pessoa que não vemos há um certo tempo pode ser uma tarefa, por vezes, complicada de ser cumprida.

No entanto, com o advento do WhatsApp, algumas mensagens podem ser bastante úteis e fazer a pessoa do outro lado da tela do celular ficar com muita vontade de te ver.

Acredite se quiser, mas esses conteúdos são capazes de descolar aquele encontro que você pode estar ansiando a muito tempo.

6 mensagens de WhatsApp para fazer a pessoa do outro lado ficar com muita vontade de te ver

1. “Saudade de sair com você”

Embora seja um tanto clichê, essa mensagem é um dos conteúdos que podem fazer o outro ficar com muita vontade de te ver.

Pode ter certeza que, no mesmo instante, a mesma saudade que você sente também será despertada e a reciprocidade virá à tona.

2. “Tenho pensado muito em você ultimamente “

Se você quer despertar o interesse da outra pessoa, basta mostrar que você, caro leitor, também pensa nela com uma certa frequência ultimamente.

Assim, ela perceberá que você realmente está na dela, o que poderá despertar o mesmo.

3. “Tenho algo a dizer, mas vou te contar só quando nos encontrarmos”

As mensagens misteriosas também são mais uma forma de fazer com que o outro fique tentado em te ver.

Afinal, convenhamos, quem não gosta de uma fofoca, não é verdade?

4. “Estava pensando sobre o nosso encontro passado e bateu vontade de te ver “

Relembrar momentos passados ao lado da pessoa também é mais uma maneira de despertar aquela saudade e, de quebra, até arrumar um encontro. Então, fica a dica!

5. “Eu amo o seu sorriso. Queria muito revê-lo”

Elogios também podem ser mais uma maneira de conquistar o coração do outro ao ponto de fazê-lo querer te encontrar na mesma hora.

Por isso, se está com aquela pessoa em mente e não consegue tirá-la de vez da sua cabeça, saiba que essa é uma ótima opção.

6. “Tenho pensado bastante sobre o nosso próximo encontro”

Por fim, outra dica é ser direto e falar sobre o possível próximo encontro de vocês dois. Acredite, essa frase pode ser bastante útil e prática durante momentos como esse.

