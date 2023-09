Confira os filmes que você pode assistir no cinema pagando apenas R$ 12

Esse é o fim de semana perfeito para pegar um cineminha. Afinal, inúmeros cinemas espalhados por todo território nacional, anunciaram a participação na Semana do Cinema, que teve início no último dia 28 e se estende até o dia 04 de outubro, disponibilizando ingressos com valor promocional de R$ 12 para qualquer pessoa, independente da idade, para sessões 2D dos filmes que estejam em cartaz.

O preço atrativo, que cabe no bolso da população, é uma excelente iniciativa das redes de cinema para atraírem o público amante da sétima arte. A dúvida agora é, qual filme assistir? Durante a semana, filmes para todos os gostos e públicos estarão disponíveis, então já prepare um date romântico ou já deixe marcado com os amigos o cineminha do fim de semana. Se liga nos principais filmes em cartaz:

SOM DA LIBERDADE – Ação/Drama – Classificação Indicativa 16 anos.

No polêmico filme cristão, um ex – agente federal embarca em uma aventura pela Colômbia para salvar uma garotinha e combater o tráfico de crianças. O filme promete uma história repleta de ação com desfecho emocionante.

NOITE DAS BRUXAS – Drama/Suspense – Classificação Indicativa 14 anos.

Na obra baseada no bast-seller da Agatha Christie, durante uma festa de Dia das Bruxas, uma jovem com fama de mentirosa relata ter presenciado um assassinato, e ninguém acredita nela, até que, poucas horas depois o corpo da jovem e encontrado afogado. O longa promete muito mistério e investigação.

OS MERCENÁRIOS 4 – Ação – Classificação Indicativa 18 anos.

No quarto filme da franquia, acompanhamos o elenco mais aclamado dos filmes de ação em uma nova jornada contra um traficante de armas que comanda um exército. O filme promete cenas repletas de adrenalina, que vão tirar o fôlego dos telespectadores.

JOGOS MORTAIS X – Terror/Suspense – Classificação Indicativa 18 anos.

​No décimo filme da aclamada franquia de terror, o vilão Jigsaw, prepara armadilhas insanas e engenhosas para se vingar de um grupo que prometia curar doenças da população vulnerável. A produção promete cenas que vão refazer roer as unhas em mais capítulos insanos da franquia.

RESISTÊNCIA – Ficção Científica – Classificação Indicativa 12 anos.

No longa, acompanhamos uma guerra futurística entre a humanidade e a inteligência artificial (IA), onde uma arma que pode acabar com a raça humana foi criada. O filme é para quem ama histórias de ficção científica com elementos visuais incríveis e muita ação.

Outros filmes, como A Freia 2, Tartarugas Ninja, Os Peludos, Nosso Lar e Nosso Sonho, também estão disponíveis em algumas redes de cinema de Goiás. Agora que já sabe os filmes disponíveis é só conferir a programação do cinema de sua cidade e apreciar a maravilha da sétima arte com preços promocionais. #PartiuCineminha

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.