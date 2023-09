Goiânia é a primeira cidade do Brasil a receber hotel de uma das marcas mais luxuosas do mundo

Provando que os segmentos de luxo seguem com força e se expandindo na capital, Goiânia é a primeira cidade do Brasil a abrigar um hotel com a bandeira internacional Transamerica Collection, administrada pela Atlantica Hospitality International.

A novidade está instalada no Órion Complex, um dos maiores arranha-céus do país, localizado na Avenida Portugal, no Setor Marista.

Na prática, foram construídos 148 apartamentos, distribuídos entre os andares 16º ao 25º da torre principal, sendo o 15º andar dedicado às áreas de lazer.

Os quartos são divididos em quatro categorias – superior, luxo, business e royal. Os espaços variam entre 24 e 53 metros quadrados, enquanto o centro de convenções possui capacidade de até 600 pessoas e uma sala de eventos de até 400 convidados.

Em relação às áreas de lazer, o local conta com um fitness center, jardim, piscina climatizada, sauna, spa, além de brinquedoteca e copa baby.

O ambiente ainda possui uma sala vip – espaço para hóspede aguardarem pelo check-in -, salas exclusivas para conferências e reuniões executivas e uma unidade do Mandarim Spa.

Além disso, o Trasamerica Collection Goiânia também conta com o Restaurante Origens e uma decoração intimista, com toques regionais e peças de design assinadas por artistas locais e nacionais.