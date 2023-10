Cidade do interior da Goiás poderá receber investimento de empresa líder mundial em motores de caminhão

Goiás poderá ser um produtor de motores para caminhões, abrigando uma unidade da gigante chinesa Weichai Power em Itumbiara. A proposta foi apreciada pelo governador Ronaldo Caiado (UNIÃO), que deverá ir à China em novembro.

Na última semana, a empresa enviou uma comitiva para Goiânia, onde uma reunião foi realizada no Palácio das Esmeraldas. O encontro contou com a presença do gerente geral da companhia, Liu Hui.

Nos dias atuais, o faturamento da Weichai alcançou a impressionante marca de US$ 52 bilhões por ano, equivalente a cerca de R$ 262.080 bilhões.

Também são posses da indústria as marcas italianas de iates Ferretti e Lovol, além de fabricarem máquinas de construção e equipamentos agrícolas.

Instalada na província de Shandong, na própria China, a empresa possui 100 mil funcionários ativos e pretende expandir as operações.

“Isso vai mudar totalmente o conceito de Goiás, deixará de ser um importador de motores, para se tornar produtor, capaz de ofertar para todo o Brasil por sua condição geográfica”, pontuou ainda o governador, Ronaldo Caiado.