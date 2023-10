Jovem é encontrado morto a tiros em Parque Municipal de Goiânia

Um jovem foi encontrado morto com três tiros no rosto, no Parque Municipal Pedro Saloiman Filho, no Setor Água Branca, em Goiânia. A descoberta do corpo ocorreu na manhã deste domingo (1°).

Um transeunte relatou ter encontrado um corpo deitado na grama, aparentando estar morto. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

Ao chegarem, os militares constataram se tratar de um jovem, de aparentemente 23 anos, alvejado com três tiros na face. Ele trajava calça jeans azul e estava sem camiseta.

Por não portar nenhum tipo de documento, não foi possível realizar a identificação da vítima. O crime teria ocorrido durante a madrugada do domingo (1°), mas não houve nenhuma testemunha ou registro da cena.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu e confirmou o óbito do jovem. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a retirada do corpo.