De forma premeditada, morador de Goiás degola mulher e ateia fogo no corpo dela

De forma totalmente premeditada, com requinte de crueldade e nas primeiras horas da noite. Foram nessas circunstâncias que um homem, de 49 anos, morador de Catalão, colocou em prática o assassinato de uma mulher, de 49 anos, de maneira brutal: degolando a vítima com uma machadinha. O caso aconteceu em Três Marias (MG) na sexta-feira (29).

O crime foi veio à tona após o Comando de Policiamento Especializado (CPE) ser notificado sobre o desaparecimento da mulher, que havia sido vista pela última vez na companhia do suposto autor em um veículo Ford Ka de cor branca.

Assim, as autoridades se deslocaram até o município de Três Ranchos, em Goiás, após receberem informações de que o homem estaria residindo em uma chácara no município.

Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito confessou ter assassinado a mulher e afirmou que o crime teria sido realizado de forma calculada.

Com frieza, ele revelou que havia comprado dois galões de gasolina em Catalão, além de ter pego uma machadinha de fabricação artesanal, um canivete e outro conjunto de roupas e colocado os itens dentro do veículo, que havia pegado emprestado com uma conhecida.

Por estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, ele então decidiu contratar um colega de trabalho para que o mesmo dirigisse com ele até Três Marias pelo valor de R$ 300.

Já na cidade e com parte do planejamento em ação, ele então afirmou ter deixado o companheiro de viagem em uma prainha e foi ao encontro da vítima, na saída da cidade.

Após a mulher entrar no veículo, eles então foram até o ponto de encontro, mas, antes de chegarem no pedágio, o suspeito adentrou em uma estrada vicinal, localizada há alguns metros da rodovia.

Do lado de fora do automóvel, ele então teria golpeado a vítima com um canivete na altura do pescoço e, depois, a arrastado para uma mata. Em seguida, com o auxílio de uma machadinha, o homem degolou o pescoço dela.

Não o bastante, ele ainda teria jogado gasolina no corpo da vítima e ateado fogo no intuito de não ser identificado. Após a ação, ele colocou a cabeça da mulher em um tecido vermelho, juntamente com a camiseta, e arremessou o membro há cerca de 1 km de distância do corpo.

Assim, ele se deslocou para o local onde havia deixado o colega de trabalho e, juntos, retornaram até Catalão. Segundo ele, o companheiro de viagem não sabia sobre o crime.

Diante dos relatos, as autoridades migraram até o suposto local em que a ação teria ocorrido e localizaram o corpo da vítima carbonizado, além da cabeça.

Já na residência dele, em Catalão, foram encontrados o machado, bem como os recipientes que foram utilizados para o armazenamento do combustível, além de uma mochila que pertencia a vítima, contendo documentos pessoais e materiais escolares.

O suspeito foi encaminhado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a confecção de relatório médico e, posteriormente, foi levado até uma Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

O colega de trabalho responsável pela condução do veículo até Três Marias foi conduzido até uma delegacia a fim de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.