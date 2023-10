Idosa é arremessada após ser atropelada em Anápolis; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta segunda-feira (02) para prestar socorro a uma idosa de atropelamento na Av. Pedro Ludovico, em Anápolis. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Câmeras de segurança flagraram o momento chocante no qual a vítima, de 71 anos, atravessava a rua, carregando algumas sacolas de supermercado, por volta das 09h.

O Portal 6 apurou que, quando estava no meio da travessia, um veículo da marca Fiat foi de encontro com a idosa, sem reduzir a velocidade, e acabou atingindo-a de forma brusca.

A senhora chegou a rodopiar no ar com a força do impacto, sendo arremessada ao chão e ficando desacordada. O motorista seguiu caminho sem prestar apoio.

Os militares compareceram no local e encaminhara a vítima até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a mesma apresentava apenas alguns ferimentos na cabeça e alegando não se lembrar do ocorrido.

As imagens do circuito de segurança possibilitaram com que o veículo em questão fosse identificado e a Polícia Civil (PC) irá seguir investigando o caso.