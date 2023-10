Fenômeno em ascensão nas redes sociais, o influencer Klisman Silva, mais conhecido como “Menor da Revoada” vem chamando cada vez mais atenção e reunindo inúmero fãs por todo o país, especialmente em Goiás, contando com quase 1 milhão de seguidores no Instagram por um motivo para lá de único.

Acontece que o jovem, que não aparenta ter mais de 12 anos, posta diariamente vídeos humorísticos dirigindo, bebendo em festas com adultos e tendo atitudes de gente grande.

Na realidade, Klisman tem 27 anos, mas acontece que ainda quando criança descobriu que possuía déficit do hormônio do crescimento, condição que compromete o desenvolvimento da estatura do corpo.

Devido a condição financeira da família e também por não estar se acostumando com as injeções diárias teve de tomar, o jovem acabou optando por não prosseguir com o tratamento.

A decisão não parece ter gerado arrependimentos, uma vez que o “Menor da Revoada” aparenta lidar bem com a aparência de criança, fazendo graça e postando a reação das pessoas ao, por exemplo, dirigir na rua, pedir bebidas alcóolicas em bares ou fumar em ambientes públicos.

Alheias à condição de Klisman, as pessoas normalmente repreendem o jovem ou negam o atendimento, até ele mostrar a identidade e explicar que tudo não passa de um mal entendido.

DÁ PRA ACREDITAR? 😱 ”Menor da Revoada”: influencer, que não aparenta ter mais de 12 anos, viraliza nas redes fazendo coisa de gente grande pic.twitter.com/p1E2mb307T — Portal 6 (@portal6noticias) October 2, 2023

A condição

Para entender melhor sobre a condição de Klisman, o Portal 6 conversou com a médica especialista em endocrinologia, Fabrícia Medeiro.

À reportagem, a profissional informou que condição ainda pode ainda vir acompanhada da deficiência de outros hormônios na hipófise.

“O hormônio da tireoide, o hormônio que estimula o desenvolvimento sexual também, todos esses podem também ser afetados, comprometendo o desenvolvimento do indivíduo”, afirmou.

Conforme a especialista, não é apenas a altura que é prejudicada em casos parecidos com os do vídeo. Outros pontos também apresentam maiores desafios.

“A gente pode ver que não é só o tamanho dele que não condiz com a idade, mas a voz também é bastante fina”, pontuou a médica.