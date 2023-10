Santa Casa de Anápolis restringe atendimento gratuito a funcionários

A Santa Casa de Anápolis fez um comunicado oficializando o fechamento das “portas abertas” do pronto-socorro para os servidores da unidade.

No documento consta ainda que, aqueles colaboradores que precisarem de atendimento, terão que procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receberem cuidados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou terão os custos descontados na folha salarial – exceto os atendimentos obstétricos, oncológicos ou de acidente de trabalho.

O anúncio para os funcionários foi feito no último dia 30. Entretanto, durante a prestação de contas em maio de 2023, a Santa Casa chegou a informar sobre o desejo de acabar com o atendimento ‘portas abertas’ . Na data, foi sinalizado um déficit nas contas, mesmo com novos de R$ 250 mil por parte da Câmara.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria da Santa Casa, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.