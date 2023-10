Pintor tem 90% do corpo queimado ao sofrer descarga elétrica em Anápolis

Um homem, de 46 anos, teve grande parte do corpo atingido por queimaduras graves ao receber uma descarga elétrica em Anápolis. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (03), enquanto a vítima pintava a área externa de um estabelecimento.

Carlito Mendes Moreira realizava o pintura na Avenida Progresso quando, acidentalmente, esbarrou na rede de alta tensão. Com isso, ele foi atingido por um choque intenso que o derrubou de uma altura de 06 metros.

Ao cair, já inconsciente, uma pessoa que estava presente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU). No entanto, a energia da região caiu no mesmo momento do acidente, o que atrasou o tempo de resposta do serviço.

Ainda assim, foi possível retorno em aproximadamente 05 minutos e, por conta da gravidade dos ferimentos, foi enviado uma Unidade de Suporte Avançada (USA).

Ao chegar no local, a equipe constatou que a vítima havia sofrido queimaduras graves na face, no tronco, dorso e costas, totalizando 90% do corpo.

Com isso, Carlito foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).