Com três meses de salário atrasado, médicos do Alfredo Abrahão comunicam greve

Os médicos do corpo clínico de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis, publicaram um comunicado, nesta quarta-feira (04), anunciando que irão realizar greve.

Conforme o documento, os profissionais de saúde alegam que não recebem salário desde o mês de julho, não tendo recebido também os pagamentos de agosto e setembro também.

Dessa forma, a paralisação tem como objetivo pressionar a Prefeitura de Anápolis para que as remunerações sejam efetuadas.

Além disso, os médicos exigem explicações quanto ao motivo dos atrasos salariais.

Os profissionais também pressionam a Organização Gestora do Hospital e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para que se comprometam a pagar os próximos vencimentos em dia, através de informativo.

Caso esses termos não sejam cumpridos nas próximas 72h – ou seja, até sexta-feira (06) – os médicos ortopedistas vão entrar em greve.

No entanto, eles destacam, no documento: “Serão mantidos os atendimentos restritos aos casos admitidos de urgência, muito urgência e emergência; os casos pouco urgentes e não urgentes deverão procurar outra unidade de saúde para atendimento; as cirurgias eletivas serão suspensas; os ambulatórios serão suspensos”.

Com a palavra, a Semusa:

A Secretaria Municipal de Saúde e a direção técnica do Hospital Alfredo Abrahão não foram comunicados de qualquer paralisação e, até o momento, desconhecem a declaração mencionada. Os pacientes permanecem sendo atendidos conforme demanda regulada.