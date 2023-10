Goianos já podem aproveitar a 14ª edição de festival de culinária famoso em Pirenópolis

A cidade de Pirenópolis está com um prato cheio para os amantes da culinária goiana. Isso porque até o dia 28 de outubro, a população local e os turistas poderão aproveitar a 14ª Edição do Festival Gastronômico de Pirenópolis.

Mais de 40 empreendimentos participantes, com chefs renomados em todo o país, estarão oferecendo ao longo do mês cardápios especiais, com o tema “Original do Cerrado”.

Nos ingredientes, constarão itens típicos da culinária do estado, como o baru, pequi, guariroba e diversos outros, mas tudo isso é apenas uma parte de todo o evento.

Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, será montada ainda uma Arena Gastronômica no Largo da Matriz, com vários stands, cozinhas e aulas-show com chefes locais e nacionais.

Além disso, haverá a presença de expositores de cachaças, cafeterias, artesanato, vinícolas, prataria e cervejas artesanais.

Ao longo desses três dias, o público ainda será agraciado com shows musicais de grandes artistas locais, como Grace Carvalho, Heróis de Botequim e Banda Liga Joe.