Jovem que trabalhava como servente não desiste dos estudos e se torna advogada

Uma jovem, de 24 anos, viralizou na internet após dar uma aula sobre força de vontade e provar que os sonhos não tinham limites. Trabalhando como servente de pedreiro, a paraguaia conseguiu ter uma virada de chave de sucesso.

Magali Giménez Bogarín quis tornar a história pública como forma de inspiração. Segundo ela, o grande objetivo era se formar em direito, tornando-se uma advogada reconhecida.

No entanto, como as condições financeiras da família não eram tão favoráveis, a alternativa encontrada pela jovem foi começar a trabalhar com o pai, pedreiro, nas obras em San Estanislao, uma cidade do Paraguai, no Departamento San Pedro.

“Como meu pai é pedreiro, decidimos que, para chegar a esse valor, ele não iria contratar auxiliar e eu o ajudaria nesse trabalho. Eu e os meus irmãos mais novos decidimos trabalhar arduamente durante vários meses para podermos pagar aquela mensalidade”, explicou em uma postagem no Facebook.

“Não posso negar que tive muitos obstáculos no meu caminho que hoje dão a este dia o sabor mais glorioso que poderia ter. Sem mais delongas, quero deixar um precedente que reflete todo esse processo que não só eu, mas muitos jovens, passamos em busca dos nossos sonhos. Só posso dizer para não desistir e que quem persevera, consegue”, destacou a jovem esforçada.

Por fim, ao se formar, Magali também publicou uma foto assinando a documentação. Nela, escreveu a seguinte legenda: “Juro por Deus e pela Pátria! Advogado inscrito no Supremo Tribunal de Justiça. Eu fiz isso!”.

A história da paraguaia rendeu muitos comentários, elogios e suspiros dos internautas, inspirados com a força de vontade e determinação.