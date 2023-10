Prefeitura de Anápolis anuncia leilão de carros, motos e outros bens; veja como participar

A Prefeitura de Anápolis anunciou que irá realizar um leilão eletrônico público, onde a população poderá participar dos lances.

Dentre os bens leiloados estão carros, motos e veículos pesados, classificados como recuperáveis ou sucata. Além disso, também serão alienados bens móveis inservíveis, antieconômicos e obsoletos.

O procedimento será realizado por meio do site oficial do grupo Leilo, no dia 16 de outubro, a partir das 10h30.

No entanto, entre os dias 11 e 13 de outubro, os interessados poderão fazer uma avaliação visual dos bens, que estarão dispostos nos seguintes endereços:

Almoxarifado Central: R. Benjamim Constant, Nº 1900 – Centro

Almoxarifado da Saúde: Av. Gertulino Artiaga, Nº 389 – Centro

Antigo Juizado da Infância e da Juventude, Av. Miguel João nº 145 – Centro

Pátio dos veículos: Rua VP – R3, S/N, Q. 2-A, LT. 39/40 – DAIA

Planetário Digital de Anápolis: Praça Augusto Cezar Miranda de Alencar, Av. Jamel Cecílio

Os locais ficarão abertos para visitação das 08h às 11h30 e das 14h às 17h. Vale pontuar que o manuseio, experimentação e retirada de peças não serão permitidos.

Mais informações a respeito do leilão podem ser conferidas por meio do Diário Oficial do Município do dia 29 de setembro, página 05, clicando neste link.

Dúvidas relativas à realização do procedimento também podem ser sanadas por meio dos telefones: (62) 3902-2035; 3902-1002 e (62) 99219-1630.