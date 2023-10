Suspeito de roubar e esfaquear 11 vezes motorista de aplicativo é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu preventivamente um homem suspeito de assaltar e esfaquear, ao menos 11 vezes, um motorista de aplicativo durante uma viagem em Valparaíso de Goiás. A prisão aconteceu na segunda-feira (02).

De acordo com a corporação, o crime teria ocorrido no dia 08 de setembro, após o suposto autor do crime solicitar uma corrida, se passando por uma mulher, partindo de Céu Azul, no município, para Santa Maria (DF).

Ao notar que a cliente tinha uma boa avaliação no aplicativo, o motorista então aceitou o pedido, mas, ao chegar no local, se deparou com um rapaz.

Imaginando se tratar do namorado da verdadeira dona da conta, a vítima decidiu seguir viagem. No entanto, pouco tempo depois da embarcação, o suspeito rendeu o motorista e anunciou o assalto.

Em seguida, ele obrigou o condutor a descer do automóvel, desferiu golpes de faca e fugiu com o carro do local.

Após a ação, a vítima conseguiu caminhar alguns metros e pedir ajuda em um condomínio localizado nas proximidades.

O motorista foi encaminhado até o Hospital Regional de Santa Maria, onde foram identificadas, ao todo, 11 perfurações, que atingiram as costas, abdômen, braço, perna e o pulmão dele.

Além do veículo, o suspeito também levou os cartões de crédito e aparelho celular da vítima, que foram utilizados durante toda a madrugada em uma distribuidora de bebidas. Ele foi encontrado após a PC identificar algumas imagens de uma câmera de segurança local.

Já na casa dele, estavam a arma do crime, além da roupa utilizada pelo suposto autor na data do ocorrido. Ele estava em liberdade condicional pelo crime de tráfico e responderá por tentativa de latrocínio.