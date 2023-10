Confira detalhes da mansão de R$ 19,5 milhões alugada por Virginia e Zé Felipe em Goiânia

Enquanto a nova mansão da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe ainda segue em construção, o casal, juntamente com as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, segue vivendo ‘pacatamente’ em uma mansão alugada em Goiânia, avaliada, ao todo, em R$ 19, 5 milhões.

O imóvel foi negociado pela mãe da influencer, que é amiga da proprietária, após a colega informar que estava de mudança para os Estados Unidos (EUA) e estaria interessada em vender a residência, mas aceitou alugar o espaço para a família.

O valor ‘salgado’ da propriedade tem justificativa uma vez que a mansão possui um total de 1.027 m² e foi construída há apenas três anos.

Para salientar ainda mais, entre as instalações, o ambiente conta com bar, cinema, brinquedoteca, sala de jantar ao ar livre e cozinha gourmet.

No subsolo, a propriedade é responsável por abrigar quatro garagens cobertas, que tem capacidade máxima de oito carros, além de um pátio para estacionamento descoberto.

Já em relação ao interior, é composto por sete quartos, divididos em suíte principal, quarto das crianças, dos funcionários e possíveis hóspedes.

Para se ter uma ideia, os cômodos ainda possuem janelas acionadas por controle remoto e que podem ser reguladas junto com o sistema de segurança.

Ainda, a mansão também carrega uma piscina e quadra de futevôlei que foram construídas a pedido da nora de Leonardo.

Veja fotos: