Maior atração de terror chega a Goiânia com cidade fantasma onde só os fortes têm coragem de ir

O Goiânia Shopping, localizado no Setor Bueno, está com uma programação diferenciada para quem gosta de celebrar o Dia das Bruxas – também chamado de Halloween – celebrado no dia 31 de outubro.

Trata-se do SombraValley, atrativo que conta com experiências imersivas e assustadoras para os visitantes sentirem como se estivessem em um filme de terror.

Dentre as atrações, estão um “Escape Room”, Cemitério Fantasma, Hospital Fantasma e Casas Assombradas, além de shows ao vivo.

A SombraValley ficará aberta ao público entre as quartas-feiras e domingos, das 18h às 22h, até o dia 02 de novembro. Ela foi montada no estacionamento externo do Goiânia Shopping.

A experiência é aberta para todos os públicos, com ingressos vendidos por valores de R$ 35 (meia-entrada) e R$70.

As entradas podem ser adquiridas por meio do site IngressoSA e em um ponto físico no shopping.