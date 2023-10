Maquiadora tira satisfação após ver foto publicada por cliente e internet se divide: “quem tem razão?”

O caso de uma maquiadora, que ficou muito brava com a cliente após ver uma publicação no Instagram, tem dado o que falar na internet e os usuários do Instagram estão se perguntando apenas uma coisa: “quem tem razão?”.

A gravação de tela da conversa foi feita por Júlia, a cliente. Nas mensagens é possível ver a profissional, identificada como Flávia, dizendo ‘oi’ e iniciando o embate.

“Então Júlia, lembra que você procurou os meus serviços de maquiagem? Você me disse que seria madrinha, correto?”, questionou a maquiadora, ao que foi respondida positivamente.

A cliente confirmou e ainda elogiou em seguida o serviço, alegando que ficou muito satisfeita com a arte facial. No entanto, nem mesmo os comentários bons amenizaram a raiva de Flávia.

“Vi que você postou as fotos essa semana do evento e, nas fotos, você era a noiva. Não acho correto o que você fez. Na hora de fechar o pacote você disse que era madrinha e o preço da maquiagem para noiva e madrinha são diferentes”, disse a trabalhadora.

A noiva confirmou tudo o que fez, mas alegou que pediu a maquiagem de madrinha pois realmente queria algo mais simples e porque não via a necessidade em contratar um pacote no valor de R$ 2,5 mil.

Depois de muita discussão, Flávia exigiu que a cliente enviasse a quantia ‘faltosa’ de R$ 1,9 mil, já que ela era noiva e devia ter sido honesta. Entretanto, Júlia afirmou que não pagariam, já que a maquiagem foi simples, como de uma madrinha, no valor de R$ 400.

Além do mais, a contratante do serviço ainda pontuou que já pagou o que foi cobrado, o evento foi há mais de uma semana e não existem motivos para cobrá-la novamente.

No final, nenhuma das duas chegou em um consenso e os internautas ficaram divididos. Enquanto alguns questionaram a malícia e falta de verdade de Júlia, a grande maioria ponderou que a maquiadora está sendo desonesta.

“A maquiagem de noiva é mais cara porque é mais elaborada. Justo! Mas essa maquiadora aí não fez nada elaborado na menina, já que cobrou o valor de madrinha. Então não tem que pedir dinheiro nenhum”, ponderou uma mulher.

Veja a cena!