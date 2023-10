3 dicas de filmes para assistir em 3 streamings diferentes no fim de semana

O aguardado fim de semana já está entre nós, e quais são os seus planos? Encontrar os amigos? Reunir a família? Ou aquele date romântico?… Não importa, o filminho da tarde de domingo é sagrado, e eu estou aqui para evitar que você fique horas procurando por algo e no fim das contas, não assista nada.

Hoje trouxe 3 dicas rápidas de filmes escondidos em diferentes streamings que vão te garantir boas horas de entretenimento no seu fim de semana. Suspense, ação, ficção… é só escolher seu gênero favorito e se jogar no mundo dos streamings.

Fresh – Disponível no Star+

No suspense, conhecemos uma jovem que está cansada de encontros ruins que arranja em aplicativos de relacionamento, até que ela começa a sair com um cara que conhece aleatoriamente em um supermercado. Certo dia, durante uma viagem, o homem revela segredos que farão a jovem lutar pela própria sobrevivência. Fresh é um suspense que vai tirar seu fôlego até a última cena.

A Guerra do Amanhã – Disponível no Prime Video

Uma ficção onde viajantes do tempo voltam 30 anos no passado para avisar que a humanidade está perdendo uma guerra brutal contra alienígenas mortais e eles precisam de reforços do passado para combater o mal. A Guerra do Amanhã é para amantes de viagem no tempo e batalhas com cenas épicas.

Onde Está Segunda? – Disponível na Netflix

Devido a fortes problemas de superpopulação, o governo restringe cada casal a ter no máximo um filho, obrigando a população que possui mais de uma criança a se separarem do restante de seus filhos. Na história, um homem que é pai de sete gêmeas idênticas, faz com que as filhas assumam uma única identidade, até que um dia uma delas desaparece misteriosamente e a família se torna alvo do governo que esconde inúmeros segredos. “Onde Está Segunda?” é um filmaço escondido na Netflix com uma história que vai te deixar de queixo caído.

E aí, curtiu as dicas? Agora é só preparar o lanche, convidar a galera e arrumar um lugarzinho no sofá para curtir as maravilhas da sétima arte no conforto da sua casa. Bom filme!

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.