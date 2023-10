Chuva poderá cair em algumas cidades neste final de semana em Goiás; saiba quais

A chegada do fim de semana será acompanhada de um misto de chuvas brandas a fortes, com direito a rajadas de ventos e raios, em algumas cidades de Goiás. Isso é o que aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, durante os dois dias, o tempo será marcado pela variação de nebulosidade que poderá favorecer o surgimento de pancadas de chuvas em áreas isoladas, mas ainda com temperaturas elevadas.

No sábado (07), conforme aponta a previsão, todas as regiões devem receber um volume de 5 mm. Já no domingo (08), o Sudoeste e o Centro devem ser os mais impactados com 10 e 8 mm, respectivamente. Enquanto isso, Oeste, Norte e Leste devem ter 5 mm e, o Sul, 6 mm.

Em relação aos municípios, no primeiro dia do fim de semana, Goiânia, Rio Verde e Ipameri devem ter 5 mm, em cada.

Já Anápolis, Porangatu, Três Ranchos, Goiandira, Cumari, Santa Helena, Ceres e Iporá podem receber um volume de água de 2 mm. Enquanto Pirenópolis, Itumbiara e Jataí poderão ter um total de 3 mm.

No dia seguinte, Rio Verde e Jataí devem liderar no quesito pé d’água e receber 6 e 5 mm, respectivamente. Logo atrás, aparecem Santa Helena, Ipameri e Itumbiara, com 4 mm, cada.

No meio termo, estão Goiânia, Anápolis, Cumari, Iporá e Goiatuba, com 2 mm – cenário similar ao de Porangatu com 3 mm.

Por fim, na outra ponta, aparecem Catalão e Luziânia com 1 mm, em cada.