Humorista Igor Guimarães anuncia shows em Anápolis e Goiânia; confira datas

Turnê “Benignismo" apresenta modelo de stand-up sem roteiros, com piadas improvisadas

Thiago Alonso - 16 de setembro de 2024

Humorista Igor Guimarães. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com o retorno a Goiás marcado, o humorista Igor Guimarães anunciou novas datas para os shows da turnê “Benignismo, versão 2024”.

O artista se apresentará duas vezes no estado, sendo a primeira no dia 20 de novembro, no Teatro Centro de Convenções, em Anápolis.

Para os fãs da capital, o comediante subirá ao palco do Teatro Rio Vermelho, no Centro de Goiânia, no dia 21 de novembro.

A venda geral dos ingressos começa na próxima quinta-feira (19), mas os interessados – goianienses ou anapolinos – já podem reservar as entradas pelo site Cultura Reservas.

Diferente de espetáculos tradicionais, Igor Guimarães adota um modelo único de stand-up: sem roteiros, ele adapta os temas conforme o momento e a interação com o público, abordando assuntos como amigos, viagens, conflitos familiares e acontecimentos atuais.

Além disso, o humorista apresenta piadas clássicas já conhecidas pelos fãs, assim como improvisos.