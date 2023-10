Homem é assassinado de forma misteriosa em Anápolis; corpo ensanguentado assustou moradores

Sem identificação, com o corpo bastante ensanguentado e no meio de via pública. Foram nessas circunstâncias nada esclarecedoras que um homem foi encontrado no início da manhã em Anápolis.

O caso chama atenção, por que uma moradora da região estava passando pelo local quando se deparou com a cena.

Descalço, com uma sacola próxima aos pés, vestindo calça jeans e uma camiseta listrada, além de ter a cabeça raspada e utilizar tornozeleira eletrônica são as características visuais possíveis do cenário.

Assim, logo ela visualizou um policial militar que mora nas redondezas saindo de casa e o abordou. Assim, as providências cabíveis foram tomadas.

No entanto, o militar afirmou que não ouviu nenhum barulho durante a madrugada – o que levantou ainda mais dúvidas diante dos fatos.

A Polícia Civil deverá investigar o crime.