Identificado jovem assassinado de forma misteriosa em Anápolis

O jovem, encontrado morto na manhã desta sexta-feira (06), foi identificado como Wallace Rodrigues dos Santos, de 28 anos. Ele estava no Residencial Flor do Cerrado, na região Norte de Anápolis.

A vítima estava caída e ensanguentada em plena via pública, com marcas de violência no corpo. Tinha ainda uma sacola próxima aos pés descalços, vestia calça jeans e uma camiseta listrada, além de ter a cabeça raspada e utilizar tornozeleira eletrônica.

Wallace havia conseguido o alvará de soltura no dia 21 de julho deste ano, após cumprir pena pelo crime de furto.

O corpo foi achado por uma moradora, que passava pelo local logo pela manhã e acabou sendo supreendida.

A mulher alertou então um policial militar, morador da região, para que providências fossem tomadas. Tanto ela quanto o militar afirmam não terem ouvido e nem percebido nada durante a madrugada.

Dada a falta de informações sobre o ocorrido, o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).