Mais uma mulher denuncia ter sido vítima do pastor de Anápolis que “incorporava anjos” para abusar das fiéis

Mais uma mulher buscou ajuda para denunciar ter sido vítima de abusos cometidos por Vanderlei Antonio de Oliveira, pastor na igreja Assembleia de Deus Ministério Bola de Fogo, em Anápolis.

A decisão da moça aconteceu após virem à tona outras duas denúncias, que a encorajaram a revelar as situações vividas ainda em 2021.

Assim como nos outros casos, o religioso prometia cura milagrosa e bençãos, as quais seriam concedidas com a ajuda de anjos que ele iria incorporar. À época, ele teria combinado de encontrar a mulher na casa dela, onde foi acompanhado da esposa para “desfazer uma macumba” que estaria atrapalhando a vida dela.

No local, a esposa do pastor ficou na sala e ele levou a fiel até o quarto, onde alegava estar com um anjo incorporado. Nesse momento, ela o ouviu falando em línguas e percebeu que ele levantava o vestido dela até acima da cintura.

Assustada com a situação, ela teria corrido do cômodo e se encontrado com a esposa do pastor, que afirmou que isso sempre ocorreria depois que ele incorpora o anjo e que, depois dos trabalhos espirituais, ele não se lembraria de nada.

Depois do episódio, o casal de religiosos foi embora embora e a vítima tentou se distanciar, o que foi possível por um tempo. Contudo, Vanderlei passou a tentar vencê-la pelo medo. Ele teria dito, em tom de ameaça, que os anjos poderiam “cobrar-lhe onde mais doía”, sugerindo que os filhos da mulher estariam em risco.

Amedrontada, ela aceitou outra visita do religioso, que foi até a casa dela acompanhado novamente da esposa e de uma outra fiel. Esta, segundo ele, teria incorporado a “pomba gira de saia rodada”.

A mulher a ameaçava, com voz e comportamento alterados, dizendo que mataria ela e toda a família, inclusive a pegando pelo pescoço. O pastor interviu para “mandar o demônio embora” e resolver a situação.

Feito isso, foi realizado um convite para terminarem os trabalhos de “campanha espiritual” na casa dele. Ao chegar lá, Vanderlei fez mais uma tentativa de abuso, abaixando as calças e mostrando o órgão genital para a vítima.

Quando a mulher tentou resistir, o pastor teria tentado a agarrar pelos braços e até mesmo a ameaçado, afirmando que sabia lutar karatê e que conseguiria facilmente matar uma pessoa. Ele teria tentado forçá-la a ir até o quarto, agarrando-a pelos braços, mas sem sucesso, já que a mulher se desvencilhou e conseguiu correu para pedir ajuda.

A vítima chegou a até trocar de telefone e endereço, na tentativa de colocar para trás todos os momentos de terror vividos junto ao religioso. Agora, o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Ciivl (PC), em conjunto com as demais denúncias.