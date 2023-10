Moradores de Goiás podem ter dinheiro para receber do estado e não sabem; veja como consultar

Moradores de Goiás que foram contemplados nos últimos quatro sorteios do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG) – iniciativa que visa estimular mensalmente os consumidores a inserirem o CPF nos momentos de compra em troca de bonificações em dinheiro – devem se apressar para resgatar os prêmios do concurso.

Ao todo, de acordo com a Secretaria de Economia, 260 ganhadores – ou seja, 41% do total de participantes – não solicitaram o resgate do dinheiro.

Para obter a quantia ganha, é necessário fazer login no site da NF goiana e preencher os dados bancários em um período de até 90 dias. Após esse prazo, o direito ao prêmio é perdido.

Em relação ao concurso nº 77, realizado no final de junho, 50 pessoas ainda não resgataram o valor. Para essas, a data limite é até domingo (08).

Já para os 67 sortudos do concurso de julho que ainda não solicitaram o resgate, o prazo vai até o dia 25 de outubro. Nesse caso, um dos consumidores foi contemplado com R$ 10 mil.

Referente ao sorteio de agosto, 53 pessoas ainda não solicitaram no site o saque do prêmio. A data-limite vai até o dia 29 de novembro.

Os divulgados na última listagem de vencedores, que foi publicada no dia 28 de setembro, têm até 02 de janeiro para obter os valores.

Vale lembrar que para concorrer aos sorteios os participantes devem se inscrever no site da NFG e solicitar o CPF na nota fiscal em suas compras. As premiações variam de R$ 500 a R$ 50 mil.

O resultado, assim como os nomes dos vencedores, estão disponíveis no site.