Mulher que esperou casar para fazer amor com o marido decide terminar após surpresa na lua de mel

Viralizou nas redes sociais um diálogo entre duas irmãs e, nas cenas, é possível ver a mulher desabafando sobre o desastre vivenciando na noite de núpcias. Agora, ela quer se divorciar e o motivo dividiu opiniões.

Identificada apenas como Carol, ela inicia a conversa mandando uma foto chorando, juntamente da legenda “fui enganada”. A irmã questiona o que aconteceu, já ciente que ela queria romper com o esposo.

“Está na lua de mel. Era para estar feliz, né? Ontem na festa de casamento vocês estavam tão felizes”, comenta a familiar.

Carol respondeu frisando a história do parceiro, que até então dizia ser virgem, e, por essa razão, viveu um ano inteiro juntos sem se relacionarem intimamente.

A irmã consentiu e disse que se lembrava da situação, mas não entendia qual o verdadeiro problema. Foi então que o segredo veio à tona, com uma revelação nada legal.

“Chegamos aqui e ele disse que queria descansar, que estava cansado, com dor [e eu disse] ok. Entendi. Perguntou se eu poderia esperar até hoje. Falei que tudo bem”, contou.

“Chegou hoje (…) coloquei uma fantasia e fui pra cima dele. Começamos e as preliminares foi tudo ok. Irmã do céu! Quando ele tirou a calça não tinha nada. O negócio dele era menor que meu dedo mindinho”, destacou aos prantos.

“Tô me sentindo enganada. Ele esperou até o casamento pra eu descobrir porque aí não tem mais o que fazer (…) Ele deveria ter me falado antes do casamento pra eu saber se queria continuar ou não”, desabafou.

A familiar de Carol ficou totalmente sem reação. “Me perdoe minha irmã, eu sei que isso é sério, mas eu estou em crise de risos aqui”, disse em meio às gargalhadas.

Os internautas se divertiram com a história, mas houve também quem saiu em defesa do rapaz. “Casou por amor ou por prazer?”, disse uma pessoa.

No entanto, a grande maioria concordou que eles deveriam ter conversado abertamente sobre o assunto, já que tem grande importância em uma vida a dois. Veja só!