Sessão extraordinária na Câmara de Anápolis foi marcada por bate-bocas entre vereadores

Em uma sessão bastante tumultuada na Câmara de Anápolis, vereadores votaram três projetos de lei nesta sexta-feira (06) em sessão extraordinária.

As matérias apreciadas foram a criação de uma loteria municipal, o pagamento de gratificação para vigias que trabalham na educação e do pagamento do piso aos profissionais da enfermagem do município.

Além dos vereadores, o Plenário da Câmara estava repleto de servidores, que se manifestava a cada embate ou cada fala em benefício das categorias.

Vários embates foram vistos durante a sessão. Alguns que participaram dos bate-bocas foram os vereadores Domingos Paula (PV), Jakson Charles (PSB), Jean Carlos (UB) e José Fernandes (MDB).

Os três projetos foram aprovados, mas antes houve diversas discussões acaloradas. No mais tenso da sessão, Jakson Charles chamou Jean Carlos de “oportunista” após o vereador propor uma emenda no projeto dos vigias.

Ao término da sessão extraordinária, os três projetos foram aprovados. O último a ser apreciado foi o dos profissionais da enfermagem do município, que Dominguinhos prometeu aos servidores que iria fazer com que o repasse fosse feito ainda nesta sexta.