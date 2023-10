Homem é preso em supermercado de Anápolis após tentar furtar garrafa de Campari

Um homem, de 35 anos, foi preso aós tentar furtar uma garrafa de Campari em um supermercado de Anápolis. O caso aconteceu no início da noite desta sexta-feira (06), por volta das 19h30, em Jardim Gonçalves.

Em vídeo de câmera de segurança, é possível ver o exato momento em que o homem caminha até a secção de bebidas alcóolicas e, após alguns segundos de “consideração”, seleciona uma garrafa de Campari e esconde o produto embaixo da camiseta.

Em seguida, o suspeito se dirigiu à saída do supermercado com uma sacola nas mãos. No entanto, o vigilante do local, de 28 anos, percebeu que o homem não havia comprado a garrafa.

Portanto, o jovem o abordou e o trancou em uma sala localizada dentro do supermercado.

Logo em sequência, o trabalhador acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local e encontrou o suspeito ainda dentro da sala. Com isso, foi realizado a prisão em flagrante.